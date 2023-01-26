Yapay zeka işinizi elinizden alabilir: 'Finans, eğitim, gazetecilik...'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:22

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:22

Bilim kurgu filmlerinin korku unsuru yapay zeka gerçekten korkulacak boyuta yaklaştı. Ancak bu korku, pek çok çalışanı işsiz bırakma korkusu oldu. Yapay zekanın yetenekleri o kadar umut verici ki, bu sebeple Microsoft, 10 bin kişiyi işten çıkarmayı gündemine aldı. Microsoft, her güçün gün daha da akıllı hale gelen devrim niteliğindeki teknolojiye "uzun süreli ve milyarlarca dolarlık bir yatırım" yaptığını duyurdu.

Uzmanlar, yapay zekanın iyi ücret alan pek çok finans, eğitim, gazetecilik çalışanını savunmasız bıraktığı konusunda uyarı bulundu.

Rochester teknoloji enstitüsü dekan yardımcısı Pengcheng Shi, "Yapay zeka beyaz yakalı çalışanların yerini alıyor. Bunu kimsenin durdurabileceğini sanmıyorum" ifadesinde bulundu.

Shi; finans sektörü, sağlık hizmetleri, yayıncılık gibi bir dizi sektörün şu anda savunmasız olduğunu söyledi.

Kasım ayında halka ücretsiz olarak sunulan sohbet botu ChatGPT, şimdiden bazı iş alanlarını altüst etti.

ABD'de bir yüksek lisans öğrencisi kopya çekerken yakalanınca ChatGPT kullandığı ortaya çıktı. Ancak dehşete düşüren kısım, yapay zekanın, öğrencilerin çoğunluğundan daha yüksek bir puan almış olması oldu.

New York Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri ve elektrik mühendisliği doçenti olan Chinmay Hegde, Hick ve diğer pek çok kişinin endişelenmekte haklı olduğunu söyledi.

Hegde, "Gazetecilik, yüksek öğrenim, grafik ve yazılım tasarımı gibi sektörlerdeki bazı işler yapay zekanın tehdidi altında" dedi.

İşte, hızlı öğrenen ve sürekli gelişen teknolojiye karşı en savunmasız işlerden bazıları:

EĞİTİM

Shi, şu anda New York'taki okullarda yasaklanmış olan ChatGPT'nin "halihazırda dersleri kolayca öğretebileceğini" söyledi. Shi, yapay zekanın, muhtemelen ortaokul ya da lise düzeyinde en etkili olacağını, çünkü bu sınıfların ilkokulda zaten oluşturulmuş becerileri pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

Shi, "Bilgi açısından hataları ve yanlışlıkları olsa da, bu kolayca geliştirilebilir. Temel olarak, sadece ChatGPT'yi eğitmeniz gerekiyor" dedi.

FİNANS

Shi, NYPost'a verdiği demeçte, "Yapay zekanın bu hızda ilerlemesi, finans dünyasındaki pek çok departmanın kapanmasına sebep olacaktır" öngürüsünde bulundu.

"Kesinlikle ticaret tarafını etkileyeceğini düşünüyorum" diyen Shi, "Ancak bir yatırım bankasında bile insanlar üniversiteden işe alınıyor ve robotlar gibi çalışmak, Excel modellemesi yapmak için iki ya da üç yıl harcıyorlar. Bunu yapmak için yapay zeka alabilirsiniz. Hem insanlardan çok, çok daha hızlı" dedi.

Ancak Shi, veri sayfaları olmasa bile, önemli finansal ve ekonomik kararların muhtemelen her zaman insanların elinde kalacağından emin.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Hegde, nispeten basit kodlamalardan sorumlu web sitesi tasarımcıları ve mühendislerin demode olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Hegde, "Bu tür insanlar için endişeleniyorum. Artık ChatGPT'den benim için bir web sitesi oluşturmasını isteyebilirim. Mesleği, web sitesi yapmak olan herhangi bir kişiye artık ihtiyaç yok" ifadesinde bulundu.

Özünde yapay zeka, siteleri ve diğer BT parçalarını oluşturmak için kullanıcının isteğine ve parametrelerine göre elle uyarlanmış kodu hazırlayabilir.

Shi, nispeten karmaşık olmayan yazılım tasarımı işlerinin 2026'ya kadar ya da daha erken bir tarihte geçmişte kalacağını söyledi.

Shi, "Zaman geçtikçe, muhtemelen bugün ya da önümüzdeki 3 ila 10 yıl içinde, işleri kod yazmayı bilmek olan yazılım mühendislerine ihtiyaç kalmayacak" dedi.

GAZETECİLİK

Hegde'ye göre yapay zeka, metin düzenleme oldukça nitelikli olduğu bir iş. Hedge, "Metin düzenleme kesinlikle son derece iyi yaptığı bir iş. Özetleme, bir makaleyi kısa ve öz hale getirme gibi konularda kesinlikle çok iyi bir iş çıkarıyor" diyen Hegde, ChatGPT'nin kendi başlıklarını tasarlama konusunda da mükemmel olduğunu belirtti.

Hedge, "yapay zekanın metinde doğruluk kontrolü yapamaması, muhabirler ve editörler için en azından şimdilik bir kurtuluş" sözlerini ifadesine ekledi.

GRAFİK TASARIM

2021'de ChatGPT geliştiricisi OpenAI, komut üzerine kullanıcı tarafından oluşturulan istemlerden özel görüntüler oluşturabilen başka bir araç olan DALL-E'yi piyasaya sürdü. Hegde'ye göre bu araç Craiyon, Stable Diffusion ve Midjourney gibi benzerleriyle birlikte grafik ve yaratıcı tasarım sektörlerindeki pek çok kişi için bir tehdit oluşturdu.

Hegde, "Önceden bir fotoğrafçıdan ya da grafik tasarımcıdan bir görsel hazırlamasını isterdiniz. Artık yapay zeka sayesinde görsel hazırlamak çok kolay" dedi.