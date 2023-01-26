Yapay zeka destekli görsel oluşturma aracı Shutterstock'a geldi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:53

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:53

Shutterstock kısa bir süre önce adını sıklıkla duyduğumuz Open AI ile iş birliğine gitmişti. Bu ortaklığın sonucu olarak popüler stok fotoğraf platformu Shutterstock'a yapay zeka destekli yeni bir araç geldi. Böylelikle kullanıcılar yazdığı her şeyi sanat eseri tadındaki görsellere dönüştürebiliyor.

ARACI SINIRLI SAYIDA KULLANDIKTAN SONRA ÜCRET ÖDEMENİZ GEREKİYOR

Midjourney ve Dall-E gibi metinleri görsellere dönüştüren yapay zeka araçları çok ilgi çekiyor. Bunun akabinde Shutterstock'a eklenen yeni araç sayesinde kullanıcılar DALL-E gibi metinlerden görseller oluşturabiliyor.

Söylenene göre burada oluşturulan görseller, oluşturuldukları gibi lisanslanacağı için pek çok platformda olduğu gibi 'telif' sorunuyla karşılaşmayacak.

Eğer bir Shutterstock hesabınız varsa o hesaba giriş yapabilir sonrasında ise yapay zeka ile görüntü oluşturmaya başlayabilirsiniz. Öte yandan fark edildiği üzere platformda hesabınız olması yeterli değil. Kısıtlı sayıda görsel oluşturduktan sonra sizi ücretli sürüme yönlendiriyor ve bunun da aylık 29 dolar olduğu aktarılıyor.

Denemek istiyorsanız bu bağlantıdan görsel oluşturmaya başlayabilirsiniz.