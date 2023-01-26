Yapay zeka filmlerde sansürleme için kullanılabilir

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:23

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:24

Yapay zekayı çok daha fazla konuşmaya başladığımız şu günlerde Flawless AI tarafından geliştirilen bir yapay zeka filmlerdeki uygunsuz cümlelere ya da kelimelere öyle bir sansür ekliyor ki 'doğal' duyuluyor.

İLERLEYEN DÖNEMDE DAHA FAZLA İÇERİĞE UYARLANABİLİR

2022 yılında çıkmış bir film üzerinde yapılan çalışmada bir sahne tercih edildi. Bu sahnede oyuncu argo konuşuyor yapay zeka da bu kelime yerine daha uygun olanı seçerek ekledi. Mimik ve ağız hareketlerini de buna göre güncelleyen yapay zeka, ilerleyen dönemde dublaj ve sansür konusunda da adını duyuracak gibi görünüyor.

Scott Mann tarafından yönetilen Fall filmininin bir sahnesi tercih edildi. Bu sahnede karakter bulunduğu durum sebebiyle küfürler etmeye başlıyor. Filmin 13 yaş ve altı için uygun hale getirilmesi amacıyla seçilen sahnedeki küfürler ekibin yönlendirdiği yapay zeka tarafından güncelleniyor ve duruma uygun olacak şekilde değiştiriliyor.

Konu hakkında kısa bir video yayınlayan ekip, bunu TrueSync isimli yazılımla yaptıklarını belirtiyorlar. Söz konusu sistem yalnızca kelimeleri değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda jest ve mimikleri de hızla değiştiriyor ve yeni kelimeye uygun hale getiriyor.

Aynı sistem dublaj olayına da el atıyor ve oyuncuların kendi sesini kullanarak farklı dillerde dublajlanmasına ve izlenmesine olanak sağlıyor.