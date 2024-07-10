Yapay zeka kullanarak çocukların müstehcen fotoğraflarını oluşturdular

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:16

Güncelleme: 10.07.2024 - 00:16

Olayın ortaya çıkması sonucu Badajoz Çocuk Mahkemesi çocuklara çeşitli eğitimlerin verilmesini öngören denetimli serbestlik cezası verdi.



Badajoz Çocuk Mahkemesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Badajoz'da çıplak çocuk görüntülerini manipüle etmek ve yaymakla suçlanan 15 çocuk bir yıl süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Badajoz Çocuk Mahkemesi 15 çocuğu 20 çocuk pornografisi suçundan ve 20 ahlaki bütünlüğe karşı suçtan sorumlu ilan ederek, her birine yapay zeka ile manipülasyon yapmak ve küçüklerin görüntülerini çıplak görünecek şekilde yaymak suçundan bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uyguladı.

Bir yıllık denetimli serbestlik tedbiri, özellikle cinsel duygusal eğitim almaya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sorumlu kullanımına, eşitlik ve toplumsal cinsiyet farkındalığına yönelik bir içerikle oluşturulmuştur” denildi.