Yapay zekâyla servet yaptı: Sahte fenomen skandalı patladı

ABD’de muhafazakâr çevrelere hitap eden içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeninin gerçekte var olmadığı ortaya çıktı.

Bikini pozları, silah videoları ve aşırı sağ söylemleriyle tanınan “Emily Hart” adlı hesabın arkasından Hindistan’da yaşayan bir tıp öğrencisi çıktı.

WIRED dergisinin haberine göre, kendisini “Sam” olarak tanıtan 22 yaşındaki ortopedi uzmanlık öğrencisi, eğitim masraflarını karşılamak için yapay zekâ destekli sahte bir kadın karakter oluşturduğunu anlattı.

Sam’in, Google’ın yapay zekâ aracı Gemini ile yaptığı görüşmenin ardından muhafazakâr kitleye hitap eden çekici bir kadın profili yaratmaya karar verdiği belirtildi.

Sahte profile göre Emily Hart, hemşire olarak çalışan genç bir kadındı. Hesapta silah kullanımı, kürtaj karşıtı mesajlar, göçmen karşıtı söylemler ve dini içerikler paylaşıldı.

Sam, her gün Hristiyanlık yanlısı, silah taşıma hakkını savunan ve göçmen karşıtı paylaşımlar yaptığını söyledi.

Hesabın bir ay içinde 10 bin takipçiye ulaştığı, videoların milyonlarca izlenme aldığı aktarıldı.

BİNLERCE DOLAR KAZANDI

Takipçi kitlesinin büyümesi sonrası MAGA temalı tişörtler sattığı ve Fanvue adlı platformda ücretli üyelik sistemi kurduğu kaydedildi.

Sam, günde yalnızca 30 ila 50 dakika harcayarak ayda binlerce dolar kazandığını söyledi.

Haberde, Sam’in kendisine para kazandıran takipçileri küçümseyerek “çok saf insanlar” ifadelerini kullandığı da yer aldı.

Liberal kesime yönelik benzer bir hesap açmayı denediğini ancak aynı ilgiyi görmediğini öne sürdü.

Instagram’ın yapay zekâ ile üretilen içeriklerin açıklanmasını zorunlu tuttuğu, Emily Hart hesabının ise şubat ayında “sahtekârlık” gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Sam ise artık bu projeyi bırakıp tıp eğitimine odaklanmak istediğini söyledi.