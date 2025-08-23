Yaptırım tartışması Hollanda hükümetini sarstı: Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti

Hollanda'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının, İsrail'e yaptırımların artırılmasını engellemesi üzerine istifa etti.

Hollanda'da koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinede bulunan diğer bakanların İsrail'e yaptırımları artırtma taleplerine karşı çıkması üzerine görevinden istifa edeceğini söyledi.

"KABİNEDEKİLERDEN BASKI HİSSETTİM"

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan Veldkamp, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim." ifadelerini kullandı.

Kabinede yer alan diğer bakanlardan ve partilerden gördüğü baskı nedeniyle görevini yapmakta zorlandığını söyleyen Veldkamp, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım." dedi.

DİĞER BAKANLAR DA İSTİFA KARARI ALDI

Kamu yayıncısı NOS'un NSC kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Veldkamp'ın ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifa kararı aldı.

Geçici hükümette Veldkamp'ın yanı sıra NSC'li 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı yer alıyor.

İSRAİL'E KARŞI EK TEDBİRLER GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının konuşulduğu toplantılarda İsrail'e ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu söylemişti.

Fakat geçici koalisyondaki diğer partiler, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) Veldkamp'ın İsrail'e karşı bu ek tedbir adımının kendileriyle görüşülmediğini belirtmişti.