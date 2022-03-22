Hapiste saldırıya uğrayan Korsikalı bağımsızlık yanlısı lider hayatını kaybetti
Fransa'da tutulduğu cezaevinde üç hafta önce uğradığı saldırı sonucunda komaya giren ve memleketi Korsika'da bağımsızlık yanlısı şiddet eylemlerinin patlak vermesine sebep olan Yvan Colonna hayatını kaybetti. Colonna, Korsikalıların ulusal kahraman olarak gördüğü bir isimdi.
Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da yerel halkın ulusal kahraman olarak gördüğü Yvan Colonna üç hafta önce cezaevinde uğradığı saldırı sonucunda komaya girmişti. Colonna'nın 21 Mart akşamı hayatını kaybettiği duyuruldu. Colonna'nın saldırıya uğramasından sonra Korsika'da şiddetli protesto gösterileri patlak vermişti.
Fransa Ulusal Terör Savcılığı, Colonna'nın ölümüyle ilgili kovuşturmayı derinleştirme kararı aldı.
YVAN COLONNA KİMDİR?
Colonna, 1970'lerden beri adada süren ayrılıkçı hareketin sembol isimlerinden biri. 1998 yılında dönemin Korsika Valisi'ni öldüren ekibin içinde yer alan Colonna, 2003'te yakalandı; ömür boyu hapse mahkum edildi ve bu süreçte Korsikalıların ulusal kahramanlarından biri haline geldi.
SALDIRI KORSİKA'YI KARIŞTIRDI
Colonna, 2 Mart'ta cezaevinde bir mahkumun saldırısına uğraması sonucu komaya girmişti. Bu durum Korsika'da şiddetli bağımsızlık yanlısı gösterileri tetikledi. Protestocular el yapımı patlayıcılarla ve molotof kokteyleriyle devlet binalarına ve polis merkezlerine saldırdı.
Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olayların kızışması üzerine adaya gitti ve hükümetin özerklik verme ihtimalinin masada olduğu dile getirdi. Darmanin, özerkliğin konuşulabilmesi için ilk önce olayların yatışması gerektiğini de ifade etti.
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