Yaralılar arasında Türkler de bulunuyordu: Almanya Başbakanı Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 13.02.2025 - 20:34

Güncelleme: 13.02.2025 - 20:34

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın Almanya’ya sığınmacı olarak geldiğini ancak iltica başvurusunun reddedildiğini ve kendisine “duldung” (geçici hoşgörü) statüsü tanındığını açıkladı. Herrmann, şüphelinin daha önce uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından poliste kaydı olduğunu ancak şiddet eğilimli biri olarak bilinmediğini belirtti.

Münih’te bu hafta sonu düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı ile saldırı arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da ekledi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Münih polisinin açıklamasına göre saldırgan, olay yerine yakın bir polis aracının yanından geçerek doğrudan göstericilerin üzerine sürdü. Polis, olay yerinde saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı netlik kazanmazken, şüphelinin geçmişi ve sosyal medya paylaşımları soru işaretleri yaratıyor.

Bavyera Terör ve Aşırılık Merkezi’nin özel bir soruşturma başlattığı duyuruldu. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, olay nedeniyle büyük bir şok yaşadığını belirterek, soruşturmanın yakından takipçisi olacağını ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

SCHOLZ VE MERZ’DEN SERT AÇIKLAMALAR

Başbakan Olaf Scholz, Fürth’teki seçim kampanyası etkinliğinde yaptığı açıklamada saldırıyı "tolere edilemeyecek korkunç bir olay" olarak nitelendirdi. Scholz, Almanya’da suç işleyenlerin yalnızca sert cezalarla karşılaşmayacağını, aynı zamanda ikamet haklarının da iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri ve başbakan adayı Friedrich Merz de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, mağdurların ve ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Almanya’da artık bir şeyler değişmek zorunda" dedi. Merz, hukuk düzeninin kararlılıkla uygulanacağını ve bu tür olaylara karşı sert müdahalelerde bulunulacağını vurguladı.

Yetkililer saldırının ardındaki motivasyonun aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.