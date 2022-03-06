Yardımseverler, Ukrayna halkına destek için Airbnb uygulamasından ev kiralıyor
On binlerce yardımsever, Airbnb uygulaması üzerinden Ukrayna halkına destek için kalmayacakları evleri kiralamaya başladı. 2 günde 61 binden fazla gecelik rezervasyon yapılarak yaklaşık 2 milyon dolarlık destek sağlandı.
Dünyanın dört bir yanından on binlerce insan, Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Ukrayna halkına maddi destek olma amacıyla, Airbnb isimli ev kiralama uygulaması üzerinden kalmayacakları evleri kiralıyor.
Facebook üzerinden kurulan gruplar sayesinde bilgi alışverişi yapan insanlar Kiev ve çevre şehirlerde gecelik daire kiralama ile Ukrayna halkına maddi destek olmaya çalışıyor.
2 Mart ile 3 Mart arasındaki 48 saatlik süre boyunca, farklı ülkelerden Airbnb kullanıcıları, yaklaşık 2 milyon doları aşan bir rezervasyon değerinde 61 binden fazla gece rezervasyonu yaptı. Yarısından fazlası (34 bin gece) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Airbnb kullanıcıları tarafından rezerve edildi. Airbnb'ye göre, aynı dönemde Birleşik Krallık'taki kullanıcılar tarafından 8 binden fazla gece rezervasyonu yapıldı. Kanadalılar tarafından ise yaklaşık 3 bin gece rezervasyonu yapıldı.
Sitede, Kiev'in dışındaki kırsal kesimde bir evin tamamı gecelik 10 dolar iken, Odessa'nın Troitska Caddesi'ndeki bir stüdyo dairenin geceliği 15 dolar, Kiev merkezindeki bir dairenin geceliği ise gecelik 20 dolar şeklinde fiyatlandırılmış.
Dün Airbnb CEO'su Brian Chesky sosyal medya hesabı üzerinden, başlatılan destek hakeketi hakkında hakkında "48 saat içinde Ukrayna'da 61.402 gece rezerve edildi. İhtiyacı olan ev sahiplerine 1.9 milyon dolar gidiyor. Topluluğumuzdan harika bir fikir. Teşekkür ederim” şeklinde paylaşımda bulundu.
In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That's $1.9M going to Hosts in need— Brian Chesky ???? (@bchesky) March 4, 2022
Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo
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