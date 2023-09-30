Yargıtay'ın Osman Kavala kararı Avrupa'da tepkiyle karşılandı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 13:40

Güncelleme: 30.09.2023 - 14:05

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 ismin yargılandığı Gezi Parkı davasında, iş insanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

Avrupalı yetkililer ve insan hakları aktivistleri Kavala'nın cezasının onaylanmasını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, söz konusu kararın "Avrupa Birliği'nin, Türk yargısının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına bağlılığına ilişkin endişelerini daha da artırdığını" söyledi.

Stano, AB'ye aday bir ülke olarak "Türkiye'nin demokratik standartlara ve uygulamalara uymasının beklendiğini" ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal ağında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olarak yükümlülüklerini ihlal ettiğini" belirtti.

Açıklamada, "Osman Kavala'nın hapsedildiği her bir gün çok fazladır. Her geçen gün Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olarak yükümlülükleri ihlal ediliyor. Yargıtay'ın kararı, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından yıkıcı bir sinyaldir" denildi.

Uluslararası Af Örgütü, kararı "siyasi amaçlı" ve "bağımsız sesleri susturmaya yönelik bir girişim" olarak nitelendirdi.

Avrupa Kampanyalar Direktörü Ruth Tanner ise "Bu dehşet verici karar, insan haklarına yönelik siyasi motivasyonlu yıkıcı bir darbedir. Savcılık makamlarının kendilerine yöneltilen temelsiz suçlamaları kanıtlayacak herhangi bir delil sunmakta defalarca başarısız olduğu göz önüne alındığında, temyiz mahkemesinin kararı tüm mantığa meydan okumaktadır" dedi.