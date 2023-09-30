Osman Kavala'dan Yargıtay kararına tepki... 'Hukuk ilkelerine değer vermeyen bir anlayışın ürünü'

Gezi Davası'nda hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala, yaptığı açıklama ile karara tepki gösterdi. Kavala, "Bu karar, delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:41
Osman Kavala'dan Yargıtay kararına tepki... 'Hukuk ilkelerine değer vermeyen bir anlayışın ürünü'
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İş insanı Osman Kavala, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Gezi Parkı Davası'nda hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onaması ile ilgili açıklamada bulundu.

"DELİL OLMADAN İNSANLARI MAHKUM ETMENİN..."

Kavala açıklamasında kararın hukuksuzluğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar, delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur."


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