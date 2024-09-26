Yarım asır hapis yattıktan sonra suçsuz bulundu: 'Dünya'nın en uzun süre idam cezasına çarptırılan mahkumu...'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:59

Güncelleme: 26.09.2024 - 11:00

88 yaşındaki Iwao Hakamada, 1968 yılında patronunu, karısını ve iki genç çocuğunu öldürmekten ve iki yıl önce evlerini ateşe vermekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

Eski profesyonel boksör, 2014 yılında yeni kanıtların ortaya çıkması ve yeniden yargılanma kararı verilmesiyle serbest bırakılana kadar, dünya genelinde en uzun süre idam cezasına çarptırılan mahkum olarak 46 yıl idam hücresinde kaldı.

Hakamada, sürekli olarak masum olduğunu savunmuş ve müfettişlerin kendisini itirafa zorladığını söylerken, avukatları da polisin delil uydurduğunu iddia etmişti.

Kyodo haber ajansı ve diğer Japon medya kuruluşları tarafından bildirilen karara karşı savcıların temyize gidip gitmeyeceği konusunda hemen bir karar verilmedi. Hakamada'nın savunma avukatları, yaşı göz önüne alındığında savcıları karara itiraz etmemeye çağırdı.

Shizuoka bölge mahkemesi başkanı Koshi Kunii, Hakamada'nın “itirafı” ve savcıların cinayetler sırasında giydiğini iddia ettikleri kıyafetler de dahil olmak üzere üç delilin uydurma olduğunu kabul etti.

“BİTMEK BİLMEYEN BİR SAVAŞ VERDİK”

Kardeşi adına kampanya yürüten 91 yaşındaki kız kardeşi Hideko Hakamada, Perşembe günkü karardan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok uzun zamandır bitmek bilmeyen bir savaş verdik. Ancak bu kez, bunun çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Savcılar yine idam cezası talep etmişlerdi, ancak hukuk uzmanları savaş sonrası Japonya'da mahkumiyet kararları bozulan diğer dört idam mahkumunun yeniden yargılandığına işaret ederek Hakamada'nın beraat edeceğini öne sürmüşlerdi.

Uzun tutukluluğu sırasında fiziksel ve ruhsal sağlığı bozulan Hakamada, Perşembe günkü kararda hazır bulunmadı ve yeniden yargılama sırasında kız kardeşi tarafından temsil edildi.

Karar, savcıların Hakamada'nın cinayet sırasında Japonya'nın orta kesimindeki bir miso fabrikasında yatılı çalışan olarak giydiğini söylediği kan lekeli kıyafetlerin güvenilirliğine dayanıyordu.

DNA TESTLERİ SUÇSUZLUĞUNU KANITLADI

Yıllar süren hukuki çekişmelerin ardından Mart 2023'te yeniden yargılama kararı alan Tokyo yüksek mahkemesi, giysilerin müfettişler tarafından bir miso tankına yerleştirilmiş olma ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Savunma avukatları, kıyafetler üzerinde yapılan DNA testlerinin kanın, Hakamada'ya ait olmadığını kanıtladığını söyledi.

Yüksek mahkeme başlangıçta, idam cezası karşıtlarının tepkisini çeken Hakamada'nın davasını yeniden açmamaya karar vermiş, ancak yüksek mahkemenin 2020'de yeniden gözden geçirme emri vermesinin ardından kararını değiştirmişti.

Perşembe günü yüzlerce kişi duruşma salonunda yer bulabilmek umuduyla bölge mahkemesinin önünde kuyruk oluştururken, destekçileri Hakamada'nın beraat etmesini talep eden pankartlar açtı.

Hakamada başlangıçta kurbanları soyduğunu ve ölümcül şekilde bıçakladığını reddetmiş, ancak daha sonra fiziksel taciz içeren acımasız bir polis sorgusu olarak tanımladığı sorgunun ardından suçunu itiraf etmişti.

Kampanyacılar, Hakamada'nın çektiği çilenin Japonya'nın ceza adalet sistemindeki kusurları ve idam cezasının acımasızlığını gözler önüne serdiğini savundu.