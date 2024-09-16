Resmi açıklama geldi: Japonya Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi mi?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddialarının doğru olmadığını belirtti.
Japonya'nın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getireceğine yönelik haberler sosyal medyada gündem oldu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, haberlerin doğru olmadığı aktarıldı.
DMM'nin açıklaması şu şekilde:
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, “Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi” iddiası doğru değildir.
Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz."
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, “Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 16, 2024
Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden… pic.twitter.com/gHjvOoAAGC
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