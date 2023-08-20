Yaşar Kemal'e ödül veren Fransız General öldü

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:31

Güncelleme: 20.08.2023 - 13:31

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından getirilen ordu generali 74 yaşındaki Jean-Louis Georgelin, Pireneler'de yürüyüş yaparken dağdan düşerek hayatını kaybetti.

Fransa'da Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Georgelin'in cesedi, dağ jandarmaları tarafından bulundu. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, Georgelin'in, 2 bin 650 metre yükseklikten düştüğüne inanıldığı belirtildi.

Savcılık, bulunan cesedin Georgelin'e ait olduğunu doğruladı ve Valier Dağı'ndan düştüğüne inanılan Georgelin'in ölümünün bir "kaza gibi" değerlendirildiğini ifade etti.

Macron, X (Eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı taziye mesajında, "General Jean-Louis Georgelin'in ölümüyle milletimiz en büyük askerlerinden birini, Fransa en büyük hizmetkarlarından birini, Notre Dame ise rönesansının baş yöneticisini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Askeri kariyeri boyunca Cezayir, Lübnan ve Bosna'da görev yapan Georgelin, Fransa'nın Fildişi Sahilleri ve Afganistan'daki askeri faaliyetlerine de liderlik etti. Georgelin, Genelkurmay Başkanlığı'nın yanı sıra 2002-2006 arasında Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın özel danışmanlığını yaptı.

Macron, 2019'un Nisan ayındaki büyük yangının ardından tarihi Notre Dame Katedrali'nin tadilatını yönetmesi için Georgelin'i görevlendirmişti.

YAŞAR KEMAL'E 'LÉGİON D'HONNEUR' NİŞANI TAKMIŞTI

Georgelin, Legion d'Honneur Büyük Şansölyesi titriyle 17 Aralık 2011'de Türkiye'ye gelerek Yaşar Kemal'e "Grand Officier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur'' nişanını takdim etti.

Georgelin İstanbul Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende ödülü takdim ederken, "Yaşar Kemal, hayatı sonsuz bir özgürlük ve adalet mücadelesi içinde geçmiş. Sizden daha başka kim böylesi bir saygı ifadesini hak edebilir ki?” demişti.