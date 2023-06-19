Yaşar Kemal'in 'Binboğalar Efsanesi' sahnede

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 51. İstanbul Müzik Festivali için besteci Michael Ellison’a sipariş ettiği eseri şef Can Okan yönetiminde Hezarfen Ensemble seslendirdi.

MODERATÖR BÜKE!

Suare öncesinde Asuman Kafaoğlu Büke moderatörlüğünde, sekiz bölümlü eserin besteleniş ve sahneye konuluş sürecini anlatan, besteci ve koreografın katıldığı, “Binboğalar Efsanesi: Romandan Sahneye” başlıklı bir söyleşi yapıldı. Söyleşi sonunda proje danışmanı Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban, “Yaşar Kemal’in Binboğalar kitabında çok önemli olarak vurgulanan dış dünya ile düş dünyası arasındaki birlikteliktir. Mesela Hıdırellez’i bekliyorlar, inanıyorlar ama gerçek olmadığını da biliyorlar. Ayrıca kitapta güçlü bir mizahta var. Hep bir denge unsuru var. Doğayla müthiş bir iç içe oluş var” diyerek bütün bunları müzikte çok iyi yakaladığı için Michael Ellison’ı kutladı.

Ellison, ilk operası “Söyle, Ben Senim-Mevlana”(2012) ile Yaşar Kemal’in romanından esinlendiği ikinci operası Deniz Küstü (2016) bestelerinden gelen birikimle yaptığı Binboğalar Efsanesi’nde Türk geleneksel enstrümanlarının çağdaş müziğe entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirmiş. Uyarlama ve rejide Simon Jones, koreografide Evrim Akyay, sahne ve kostüm tasarımında Ting Huang, ışık ve video tasarımında Nigel Edwards imzasını taşıyan eserin librettosunu Ellison, Jones ve Yasemin Kuyucaklı birlikte yazmışlar.

Ellison’un kurucularından olduğu Hezarfen Ensemble üyeleri: Serkan Şener (kaval), Ferhat Erdem (sipsi, l), Cem Önertürk (flüt), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Amy Salsgiver (vurmalı çalgılar), Özcan Ulucan (keman), Ulrich Mertin (viyola) ve Gökhan Bağcı (çello) ve Deniz Yurdakul (kontrbas). ve şarkıları Fatma Aydoğan ile bağlama çalıp söyleyen Erdem Şimşek, şef Can Okan yönetiminde eseri mükemmel icra ettiler. Can Etili ekolünden yetişen halk müziği sanatçısı Aydoğan, şan eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başlayan soprano Canan Özgür ve mezzosoprano Feride Büyükdenktaş, Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu Deniz Güngören ile onlara danslarıyla eşlik eden Mustafa Avcı ve Canberk Yıldız, bir Yörük obasının kimlik, kültür ve yaşam biçimlerini koruma mücadelesini hissederek çok güzel yorumladılar.