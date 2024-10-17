Yaşayan en yaşlı ABD Başkanından seçim kararı: Trump mı, Harris mi?
ABD Başkanı Jimmy Carter, ABD Başkanlık seçimleri kapsamında Georgia eyalet seçimlerinde oy kullanarak, Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris'i destekledi.
New York Times'ın haberine göre eski ABD Başkanı Jimmy Carter, palyatif bakımdayken Georgia eyalet seçimlerinde oy kullandı ve Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris'i destekledi.
Torunu Jason Carter'a göre, 1 Ekim'de 100 yaşına basan Carter, posta yoluyla oy kullanma hakkını kullanarak Harris için “oy kullanma fırsatından özellikle heyecan duydu”.
New York Times, Carter'ın ilerlemiş yaşına ve sağlığına rağmen siyasetle ilgilenmeye devam ettiğini belirtti.
Carter'ın ailesine göre, Carter haftalardır Kamala Harris'i desteklemeyi dört gözle bekliyordu.
Carter en uzun süre görev yapan ABD başkanıdır ve parti üyelerini kamuoyu önünde desteklemeye devam etmektedir.
Etiketler: #ABD #jimmy carter
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