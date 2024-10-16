ABD’de savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!

ABD’nin Washington eyaletinde ABD Donanması’na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü.

ABD’de savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 21:02

ABD’nin Washington eyaletinde ABD Donanması’na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı’nın doğusunda düştü.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.


Etiketler: #ABD #savaş uçağı #Mürettebat

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