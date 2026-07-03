Yedi ülkede kadınlara yönelik organize istismar ağı ortaya çıkarıldı

Europol ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyon, kadınlara yönelik organize cinsel saldırı ağlarını gün yüzüne çıkardı. Yetkililer, faillerin kapalı çevrimiçi gruplar, forumlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurduğunu, suçları planladığını ve saldırılara ait görüntüleri paylaştığını açıkladı.

“Project Medusa” adı verilen operasyon, nisan ayında başlatıldı. Almanya ve İngiltere öncülüğündeki soruşturmaya ABD, Brezilya, Kanada, Fransa, Macaristan, Hollanda ve İspanya’daki güvenlik birimleri de destek verdi.

Europol’e göre operasyon kapsamında bugüne kadar 156 fail ve mağdur tespit edildi, 57 kişi gözaltına alındı ve 158 mağdur için koruma önlemi alındı.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı ise Ekim 2025’ten bu yana bir çevrimiçi forum ve devamı niteliğindeki yapılarla bağlantılı 270’ten fazla kişinin belirlendiğini açıkladı. Yetkililer, bu bilgilerden hareketle çok sayıda yeni soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soruşturmalara göre failler, çevrimiçi platformlarda kadınları uyuşturucu ya da alkolle etkisiz hale getirme, delilleri gizleme ve yakalanmaktan kaçınma yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yetkililer, saldırıların çoğu zaman mağdurların tanıdığı ve güvendiği kişiler tarafından işlendiğini belirtti. Bazı mağdurların ise yaşadıklarından, ancak polis kendileriyle temas kurduktan ya da dijital deliller ortaya çıktıktan sonra haberdar olduğu kaydedildi.

“ORGANİZE SUÇ”

İngiltere Ulusal Suç Ajansı Direktör Yardımcısı Nigel Leary, uyuşturucu veya alkol kullanılarak işlenen cinsel saldırıların artık yalnızca münferit vakalar olarak görülemeyeceğini söyledi.

Leary, bu suçların giderek daha fazla şekilde koordine edilen ağlar üzerinden işlendiğini ve dijital platformlarla kolaylaştırıldığını belirtti. Yetkililer, bu tür suçların büyük ölçüde gizli kaldığını ve gerçek ölçeğin bilinenden çok daha büyük olabileceğini vurguluyor.

İngiltere ve Galler Kraliyet Savcılık Servisi’nin tecavüz ve ağır cinsel suçlardan sorumlu yetkilisi Siobhan Blake, ortaya çıkarılan dosyaları “kariyerinde gördüğü en korkunç vakalardan bazıları” olarak nitelendirdi.

Blake, mağdurların çoğu zaman kendi evlerinde, güvendikleri kişiler tarafından ağır cinsel saldırılara maruz bırakıldığını belirterek, bu suçların “hem çevrimiçi gizlilikte hem de kapalı kapılar ardında” işlendiğini ifade etti.

AVRUPA'YI SARSAN DOSYALARLA BAĞLANTILI

Operasyon, Fransa’da kamuoyunu sarsan Gisele Pelicot davasının ardından geldi. Pelicot’un eski eşi, onu yıllarca ilaçla etkisiz hale getirerek başka erkeklerin cinsel saldırısına maruz bırakmaktan suçlu bulunmuş ve 2024’te 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya, İngiltere ve Polonya’da da benzer yöntemlerle işlenen suçlara ilişkin davalar ve soruşturmalar yürütülüyor.

Europol, “Project Medusa”yı bu alandaki ilk uluslararası operasyonlardan biri olarak nitelendirirken, yetkililer çok ülkeli işbirliğinin gizli çevrimiçi ağlarda büyüyen bu suç türünün ortaya çıkarılmasında kritik rol oynadığını belirtiyor.