Yedi yeni yaprak böceği türü keşfedildi
"Yürüyen yapraklar" olarak da bilinen yedi yeni yaprak böceği türü keşfedildi.
Bir dal ve yaprak benzeri kamuflaj sergileyerek fark edilmeden yaşayan "yürüyen yapraklar" olarak da bilinen yaprak böceklerinin yeni türleri keşfedildi.
Keşfedilen bulguların, sadece yaprak böceklerinin sistematik olarak incelenmesi için değil, aynı zamanda çeşitliliklerinin korunması için de önemli olduğu kaydedildi.
ZooKeys dergisinde yayınlanan yeni çalışmada, araştırmacılar, sadece görünüşle ayırt edilemeyen türleri tanımlamak için genetik analiz kullandılar.
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Sarah Bank-Aubin, "Farklı türlere ait bireyler genellikle görünüşlerine göre aynı türe ait sayılırlar. Biz yeni türlerden bazılarını sadece genetik özelliklerine göre tanımlayabildik. Bu bulgu türlerin korunması açısından önemli" dedi.
Göttingen Üniversitesi'nden yardımcı araştırmacı Dr. Sven Bradler ise, "Bilinen yaklaşık 3 bin 500 yaprak böceği türü vardır ve şu anda 100'ün biraz üzerinde tanımlanmış yaprak böceği türü bulunmaktadır. Bu çok çeşitli böcek ailesinin sadece küçük bir bölümünü oluşturmalarına rağmen, muhteşem ve beklenmedik görünümleri onları benzersiz kılıyor" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Bir mafya üyesi anlatıyor...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Reçete ve raporlar için yeni düzenleme
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Tina ile Angela 77 gün sonra kavuştu
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması