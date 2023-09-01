Yedi yeni yaprak böceği türü keşfedildi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:03

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:03

Bir dal ve yaprak benzeri kamuflaj sergileyerek fark edilmeden yaşayan "yürüyen yapraklar" olarak da bilinen yaprak böceklerinin yeni türleri keşfedildi.

Keşfedilen bulguların, sadece yaprak böceklerinin sistematik olarak incelenmesi için değil, aynı zamanda çeşitliliklerinin korunması için de önemli olduğu kaydedildi.

ZooKeys dergisinde yayınlanan yeni çalışmada, araştırmacılar, sadece görünüşle ayırt edilemeyen türleri tanımlamak için genetik analiz kullandılar.

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Sarah Bank-Aubin, "Farklı türlere ait bireyler genellikle görünüşlerine göre aynı türe ait sayılırlar. Biz yeni türlerden bazılarını sadece genetik özelliklerine göre tanımlayabildik. Bu bulgu türlerin korunması açısından önemli" dedi.

Göttingen Üniversitesi'nden yardımcı araştırmacı Dr. Sven Bradler ise, "Bilinen yaklaşık 3 bin 500 yaprak böceği türü vardır ve şu anda 100'ün biraz üzerinde tanımlanmış yaprak böceği türü bulunmaktadır. Bu çok çeşitli böcek ailesinin sadece küçük bir bölümünü oluşturmalarına rağmen, muhteşem ve beklenmedik görünümleri onları benzersiz kılıyor" diye konuştu.