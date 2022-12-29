Yeşil yapraklı sebzeler nasıl yıkanır?

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:55

Çiğ olarak tükettiğimiz tüm sebze meyveleri, özellikle de yeşillikleri yemeden önce iyice yıkamalı, kimyasal ilaçlardan, bakterilerden ve toprak kalıntılardan arındırmalıyız. Sağlık dolu yeşil yapraklı sebzeleri pişirmeden ve çiğ olarak tüketmeden önce şu temizlik adımlarını uygulayabilirsiniz...

1- Yeşilliklerin kök kısımlarını mutlaka kesin, çünkü yeşilliklerin kök kısımlarının kesilmesi, yıkama suyuna daha az toprak ve çamur bulaşmasını sağlayarak işinizi kolaylaştırır.

2- Yıkamaya geçmeden önce yapılması gereken diğer bir işlem ise yeşilliklerin içerisinde bulunan çürümüş veya sararmış yaprakları ayırmak.

3- Kıvırcık, marul, maydanoz, dereotu, semizotu, pazı gibi yeşillikleri, sirkeli, limonlu veya karbonatlı suyun içerisinde yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletmek yeterli olacaktır.

4- Bekletilen yeşillikleri, yaprakların aralarında kalmış olabilecek toprak, kum ve kirlerden arındırmak için akan suyun altında tek tek güzelce yıkayın.

5- Temizlenmiş yeşillikleri süzgeçe koyup, suyunun süzülmesi ve kurumasını bekleyin. Sebze kurutucunuz varsa işiniz daha kolay. Ardından kağıt havlu serili derin bir kap içerisine koyup kapağını da sıkıca kapatarak bir hafta boyunca saklayabilirsiniz.