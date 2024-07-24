Yellowstone'da gayzerde büyük patlama: 'Volkanik faaliyetle ilgili değil!'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:43

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:02

Park yetkilileri, salı günü Yellowstone Ulusal Parkı’nda bulunan Old Faithful gayzeri yakınında gerçekleşen hidrotermal bir patlamayla, havaya kaya ve buhar püskürttüğünü açıkladı. Yaralanan olmadı.

ABD Ulusal Park Servisi'nden yapılan açıklamada, Old Faithful gayzerinin yaklaşık 3.2 km kuzeybatısındaki Bisküvi Havzası’nda sabah saat 10.19 sularında meydana gelen patlamanın yol açtığı hasarın boyutunun bilinmediği belirtildi.

Patlamanın videosunda, aralarında çocukların da bulunduğu insanların siyah ve gri bir malzeme ve buhar sütunu havaya fırlarken koştukları görülüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) hidrotermal patlamaların, yerin altında kaynama noktasında ya da kaynama noktasına yakın olan suyun basınçtaki düşüş nedeniyle hızla akıntıya dönüşmesiyle meydana geldiğini açıkladı.

BU PATLAMALAR BÖLGEDE YAYGIN

USGS yaptığı açıklamada, salı günkü gibi patlamaların "Yellowstone'da nispeten yaygın olduğunu" söyledi. Nisan ayında Norris Gayzer Havzası'nda küçük bir patlama meydana gelmiş ve 2009 yılında yine Bisküvi Havzası'nda bir patlama olmuştu.

Yellowstone Ulusal Parkı tarafından yayınlanan fotoğraflar, yakındaki tahta kaldırımın kir, kaya ve molozla kaplı olduğunu gösteriyor.

Park servisi, güvenlik endişeleri nedeniyle tahta kaldırımın ve bir otoparkın şimdilik kapatıldığını söyledi. Patlamanın volkanik faaliyetle bir ilgisi olmadığı kaydedildi.

Yetkililer, Park ve USGS personelinin durumu izlediğini ve bölgenin ne zaman yeniden açılabileceğine karar vereceklerini söyledi.