Yemen: 500 bin ton buğday ithal edeceğiz
Yemen, gelecek üç ay içinde Hindistan ve Polonya'dan 500 bin ton buğday ithal edeceklerini duyurdu.
Yemen Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muin Abdulmelik, geçici başkent Aden'de bakanlar, ilgili devlet kurumları ve ticaret odasının katılımıyla gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Komitesi toplantısına başkanlık etti.
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ithalat rakamlarının güven verici olduğunu ve gelecek üç ay içinde Hindistan ve Polonya piyasalarından yaklaşık 500 bin ton buğday ithalatı için anlaşmaların bulunduğunu söyledi.
Abdulmelik, gelecek 9 aylık dönemde yaklaşık 2 milyon tona yakın buğday ithalatına ihtiyaç olduğunu belirterek, geçen yıl buğday ithalatının yüzde 50'den fazlasını Ukrayna ve Rusya'dan gerçekleştirdiklerini aktardı.
Abdulmelik ayrıca, çeşitli zorluklara rağmen, gıda güvenliği konusunun hükümetin önceliklerinin başında yer aldığını ve gıda maddelerinin yerel pazara uygun fiyatla sorunsuz şekilde ulaşmasını sağlamak için tüm toplantılarında bu konunun uluslararası toplumun önüne konulduğunu ifade etti.
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