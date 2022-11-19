Yemen, ABD'den destek istedi: Husilere karşı alınacak önlemlere destek verin

19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:23

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, 18. Manama Diyalog Forumu'na katılmak üzere gittiği Bahreyn'de, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile bir araya geldi.

Görüşmede Ahmed Avad bin Mubarek, Husilerin Yemen halkı ve uluslararası toplumla ilişkilerindeki saldırgan yapısından ve barış girişimlerine yanaşmamasından bahsetti.

Bin Mubarek ayrıca, "birlikte yaşama ve siyasal çoğulculuk fikrine inanmayan" Husilerin Yemen hükümeti tarafından terör örgütü ilan edilmesinin ve bu kararı uygulamak için alacağı tedbirlerin desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Leaf ise ABD'nin, Husilerin ülkedeki petrol limanlarına gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını belirtti.

Yemen'de Ulusal Savunma Konseyi 22 Ekim'de, Husilerin terör örgütü olarak tanımlandığını, onlara destek veren kişi ve oluşumlara karşı sıkı tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı hedef almıştı.

İran destekli Husiler, 9 Kasım'da da Şebve'deki Kuna Limanı'na saldırı girişiminde bulunmuş, limanda demirli bir tankeri hedef almaya çalışan Husilere ait İHA düşürülmüştü.