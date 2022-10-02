Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ve BM Temsilcisi 'ateşkesi' görüştü

02 Ekim 2022 Pazar, 17:56

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile 6 aydır devam eden ateşkesin tekrar uzatılması konusunu ele aldı.

Grundberg, ateşkesin kapsamının genişletilmesi ve süresinin uzatılması yönündeki teklifine İran destekli Husilerden henüz olumlu yanıt alamasa da bu konudaki çalışmalarına devam ediyor.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre Grundberg bu amaçla, Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek, ateşkesin uzatılması konusunu görüştü.

Alimi görüşmede, Yemen hükümetinin, adil ve sürdürülebilir barıştan yana bir politika izlediğini vurguladı.

Hükümetin halkın sıkıntılarının hafifletilmesi için gösterdiği tüm kolaylıklara rağmen Husilerin uzlaşmaz ve barış çalışmalarını baltalayan bir tavır içine girdiğini kaydeden Alimi, Husilere daha fazla baskı uygulanması gerektiğini savundu.

Yemen'de, Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin süresi bu gece sona eriyor.

Hükümetin, ateşkesin genişletilmesi ve uzatılmasına olumlu yaklaştığı ifade edilirken, Husiler dün ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiği" açıklamasını yapmıştı.