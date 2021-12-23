Yemen, Dünya Bankası'nın maddi yardım yapacağını duyurdu
Yemen hükümeti, ülkedeki projelere destek sağlanması amacıyla Dünya Bankası'nın milyonlarca dolar maddi yardım yapacağını açıkladı.
Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın, savaşın harap ettiği ülkedeki iki projeye yapılacak 170 milyon ABD doları tutarındaki iki hibeyi onayladığını duyurdu.
Yemen hükümeti, hibelerin "en fazla ihtiyacı olanlara gıda götürmek ve çiftçilerin pazarlara daha iyi erişimini sağlamak üzere son derece önemli koridorlar açacak olan Yemen Entegre Kentsel Hizmetler Acil Durum Projesi II'nin ikinci aşamasını ve yeni bir kırsal yol erişim projesini" destekleyeceğini söyledi.
MİLYARLARCA DOLARLIK YARDIM
Yeni onaylanan fonlarla birlikte Dünya Bankası'nın 2016 yılından bu yana Yemen'e sağladığı toplam hibe miktarının 2,89 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
YEMEN İÇ SAVAŞI
İran destekli Husi milislerin, 2014 yılında, ülkenin kuzeyindeki bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirip uluslararası düzeyde tanınan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin hükümetini başkent Sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaşı halen devam ediyor.
Yemen hükümeti, ekim ayında, ülkede yıllardır süren çatışmanın başlangıcından bu yana yaşanan ekonomik zararın toplam olarak 100 milyar doları aştığını duyurdu.
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