Yemen'de çatışmalar yeniden alevlendi

Yemen'de Birleşmiş Milletler'in (BM) ateşkes çabaları sürerken, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 08:18
Yemen'de çatışmalar yeniden alevlendi
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Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar özellikle Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan cephelerde çıktı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında dün hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 2'si üst komutan, 11 militanının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu rakamın son bir yıldır Husilerin günlük olarak açıkladığı en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi.

Taiz'deki Yemen ordu güçleri ise cuma akşamı askeri mevzilere yönelen, Husilere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Daha önce de Marib'deki askeri mevzilere hareket eden ve yine Husilere ait bir İHA'nın daha düşürüldüğünü duyuran ordu güçleri, salı günü de Husilerle girilen çatışmalarda 2 askerin öldüğünü bildirdi.

Hükümet güçleri son iki gündür yaptıkları açıklamalarda Taiz kentindeki cephelerde çatışmalar çıktığını, Husilerin askeri bölgelere sızmaya çalıştığını aktardı.

Husiler ise hükümet güçlerinin 8 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan BM, ülkede ateşkesin sağlanması ve barış süreci için aylardır diplomatik çaba sarf ediyor.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de barış sürecinin başlaması için ABD, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek diplomatik temaslarda bulunmuştu.


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