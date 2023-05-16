Yemen Başbakanı Abdulmelik: Savaşın sonlanması için büyük tavizler verdik

Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:35

Güncelleme: 16.05.2023 - 08:38

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Aden'de, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Gabriel Munuera Vinals ve AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki gelişmeler, siyasi çözümün hızlandırılması ve barış sürecinin canlandırılması amacıyla yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar ele alındı.

Yemen Başbakanı Abdulmelik, hükümetin, savaşın sonlanması için yürütülen çalışmalara imkan tanıdığını ve ateşkes sürecinde büyük tavizler verdiğini dile getirdi.

Hükümetin, Husilerin petrol sektörünü hedef alan saldırıları ve gelirleri yağmalaması nedeniyle büyük ekonomik bedeller ödediğine işaret eden Abdulmelik, "Husiler, saldırılarına devam ederek barışa hazır olmadığını ve halkın sıkıntılarını umursamadığını gösterdi" ifadesini kullandı.

Abdulmelik, uluslararası camiayı, Husilerin kendi kontrolü altındaki bölgelerde bulunan bankalarla ilgili aldığı tek taraflı kararlara göz yummamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Yemenli tarafları halkın menfaati için taviz vermeye çağırmıştı.

Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.