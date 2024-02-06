Yemen'de Dışişleri Bakanı Başbakan olarak atandı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 08:38

Güncelleme: 06.02.2024 - 08:39

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, Yemen Başkanlık Konseyi tarafından alınan kararla "Ahmed Avad bin Mubarek'in başbakan olarak atandığı" belirtildi.

Konseyin aldığı karar çerçevesinde, "hükümet üyelerinin, atanma kararlarına uygun olarak görevlerini yapmaya devam edecekleri" ifade edildi.

Ahmed Avad bin Mubarek, Yemen'de 2020 yılının aralık ayından bu yana Muin Abdulmelik'in Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

1968 yılında Yemen'in Aden şehrinde doğan Bin Mübarek, Bağdat Üniversitesi'nden işletme alanında yüksek lisans ve doktorasını yaptı.

Yemen'in Eski Cumhurbaşkanı Abdurrahman Hadi, 2013'te Bin Mübarek'i Kapsamlı Ulusal Diyalog Konferansı Genel Sekreteri olarak atamıştı.

Sonrasında Anayasa Hazırlama Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Bin Mübarek, 17 Ocak 2015'te Yemen anayasası taslağını teslim etmeye giderken Husiler tarafından kaçırılmış ve 13 gün boyunca alıkonulmuştu.

Bin Mübarek, AA muhabirine 2023 yılının Haziran ayında yaptığı açıklamada, "Yemen ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapması" yönünde mesaj vermişti.