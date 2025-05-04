Yemen'de istifa: Yeni başbakan belli oldu

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:58

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:58

Yemen'de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek'in yerine Salim Salih Bin Brik'in atandığı belirtildi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, çıkardığı kararnameyle Bin Mübarek'ten boşalan koltuğa Bin Brik'i tayin etti.

Başbakan Bin Mübarek, daha önce X platformundan yaptığı açıklamada, başbakanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.