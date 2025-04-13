Yemen'den İsrail'e füze: Havaalanı iniş ve kalkışlara kapatıldı
İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldı.
Ordudan yapılan açıklamada, devreye giren hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi imha ettiği aktarıldı.
İsrail basını, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle İsrail’in orta kesiminde, Kudüs kentinde ve Batı Şeria’da İsraillilere ait yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini aktardı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail’i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.
Etiketler: #açıklama #anlaşma #batı şeria
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