Yemen'deki El Kaide örgütünün komutanı silahlı çatışmada öldürüldü
Yemen'deki El Kaide üst düzey komutanlarından birinin MArbi eyaletindeki kilit bölgeleri ele geçirmek için girdiği silahlı çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Yemenli askeri bir yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ülkedeki El Kaide kolunun üst düzey komutanlarından birinin, petrol açısından zengin Marib eyaletindeki kilit bölgeleri ele geçirmek için Husi milisleriyle dün girdiği silahlı çatışmada öldürüldüğünü belirtti.
Yerel askeri kaynak adı gizli kalmak koşuluyla yaptığı açıklamada, "Husi militanlarıyla El Kaide örgütüne mensup bazı savaşçılar arasında Marib'in güney kesimlerinde son birkaç saatte şiddetli çatışmalar yaşandı" dedi.
Kaynak, çatışmada terör örgütünün askeri işlerinden sorumlu, Ammar el San'ani olarak da bilinen İbrahim Ali El Selefi'nin öldüğünü bildirdi.
Kaynak, El Selefi'nin, Husi militanlarının Marib'e doğru sürdürdüğü askeri ilerlemeye karşı koyan destekçilerinin yanında savaşırken öldürüldüğünü söyledi.
Kaynak, "El Kaide'nin Marib'de uzun yıllar kalesi durumunda olan birkaç yerin, son günlerde Husi militanları tarafından basılması, büyük çatışmalara yol açtı" diye ekledi.
Yemenli yetkililere göre, Yemen merkezli El Kaide'nin üç numaralı ismi olarak el-Selefi'nin ölümü, terör örgütünün en yoksul Arap ülkesinde güç kazanma çabalarına ağır bir darbe indirdi.
Arap Yarımadası'ndaki Yemen merkezli El Kaide örgütü, özellikle ülkenin güney eyaletlerinde yeni göreve başlayan güvenlik güçlerine düzenlenen pek çok önemli saldırıdan sorumlu tutuluyor.
Yemen merkezli El Kaide örgütü, Yemen hükümetiyle Husi militanları arasında yıllardır süren ölümcül çatışmalardan yararlanarak savaşın harap ettiği Arap ülkesindeki varlığını genişletti
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