Yemen'den 'ateşkes' açıklaması: Husilerin düzenlediği saldırılarda 187 kişi öldü

16 Ağustos 2022 Salı, 09:20

Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda ülkede yaşanan gelişmelere dair bilgi verdi.

Abdullah es-Sadi, İran destekli Husileri, BM himayesinde 4 ayı aşkın süredir devam eden ateşkesi sürekli ihlal etmekle suçlayarak, "Husilerin günlük ihlalleri 50'ye ulaşmış durumda. Ateşkesin başladığı günden bu yana Husilerin saldırılarında 187 kişi öldü, 910 kişi yaralandı" dedi.

Sadi, hükümet olarak insani ateşkesin tüm maddeleriyle hedeflerine ulaşmasından yana olduklarını ifade ederek, yürürlükteki ateşkesin kapsamlı hale dönüştürülerek çatışmaların sonlandırılmasıyla halkın acılarının hafifletilmesini istediklerini söyledi.

Sadi, Husileri ateşkesin hedeflerine ulaşmasını engellemekle suçladı ve uluslararası topluma Husilere karşı yaklaşımını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Öte yandan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de daha kapsamlı bir ateşkes anlaşması için müzakerelerin yapıldığına işaret etti.