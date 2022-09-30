Yemen'den uluslararası topluma çağrı: Husilere baskı yapılmalı
Yemen, İran destekli Husilere, kontrolleri altında bulunan bölgelerdeki kamu çalışanlarının maaşlarını Hudeyde Limanı gelirlerinden ödemeleri için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.
Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Sultan el-Arada, İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Richard Oppenheim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler, insani ateşkes süreci ve Husilerin ihlallerinin gölgesinde ateşkesi yenileme fırsatları ele alındı.
Sultan el-Arada, Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde çalışanların maaşlarının hükümet tarafından ödenmemesi halinde ateşkesin uzatılmasını kabul etmeyeceklerini duyurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Arada, Başkanlık Konseyinin, ülkede barış ve istikrarın sağlanması ve insani acıların dindirilmesi için birçok taviz verdiğini söyledi.
Arada, Taiz ve diğer illerin yollarının açılması ve kontrollerindeki bölgelerde çalışanların maaşlarının Hudeyde Limanı gelirlerinden ödenmesi dahil olmak üzere ateşkes ilanı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için İran destekli Husilere baskı yapılması gerektiğini vurguladı.
Husiler, 28 Eylül'de, yıllardır verilmeyen memur maaşları hükümet tarafından ödenmezse ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.
Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 bin memur, ülkedeki savaş ve Merkez Bankasının bölünmesi nedeniyle yıllardır maaşlarında kesinti yaşıyor.
BM Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de yaklaşık 6 aydır süren ve 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması için Yemenli taraflarla görüşmeler yürütüyor.
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