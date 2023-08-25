AB'den 'dijital kurallar' adımı: Dijital Hizmetler Yasası yürürlüğe giriyor

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:35

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:35

AB tarafından kullanıcılar için internet ortamını daha güvenli bir hale getirmek amacıyla oluşturulan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Pazar Yasası'ndan (DMA) oluşan Dijital Hizmetler Paketi, içerik denetimi, kullanıcı gizliliği ve şeffaflık konularında yeni kurallar getirirken, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri benzeri görülmemiş bir yasal incelemeye tabi olacak.



Kullanıcılar için daha güvenli bir dijital deneyim sağlanmasını amaçlayan Dijital Hizmetler Yasası bugün yürürlüğe girecek.



Reuters'da yer alan habere göre, Dijital Hizmetler Paketi ile birlikte sosyal platformlar ve arama motorlarından dezenformasyonu kısıtlamaları, yasadışı içeriği hızla kaldırmaları, küçükleri internette daha iyi korumaları, riskleri değerlendirmeleri ve bunları en aza indirmek için çaba sarf etmeleri ve dış denetimlere tabi olmaları beklenecek.



Bu kuralları ihlal eden ve şartları yerine getirmeyen platformlar, yıllık toplam cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılacaktır. İhlalleri tekrarlayanlar ise AB'deki faaliyetlerinden men edilebilecek.

NELERİ KAPSIYOR?

Dijital Hizmetler Yasası, toplamda 45 milyondan fazla internet kullanıcısının etki günlük internet deneyimini etkileyecek. Yasa kapsamında, ''Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (eski adıyla Twitter), Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing ve Google çok büyük çevrimiçi platformlar ve arama motorları'' olarak listelendi.

Şimdilik yalnızca bu platformalar için geçerli olan yasanın, Şubat ayından sonra büyüklüğüne bakılmaksızın çeşitli çevrimiçi platformlar için geçerli olması bekleniyor.