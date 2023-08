Twitter'ın kurucusu 12 yıllık Instagram hesabını sildi

Sosyal medya dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, 12 yıl sonra hesabını sildiği Instagram'daki veda gönderisiyle gündeme geldi. Dorsey, ilk 10 hesaptan biri ve aynı zamanda ilk yatırımcılardan biri olarak Instagram'a katılmıştı.

Dorsey, Twitter yani yeni adıyla X'de paylaştığı göndersinde, "Instagram hesabımı 12 yıl sonra sildim. Sanırım ilk 10 hesaptan biriydi ve ilk melek yatırımcılardan biriydi" ifadelerini kullandı. Instagram hesabının kapandığını belirten Dorsey, takipçilerinin "@jack hesabını kime verecekler?" dedi.

Dorsey'in hesabının kapandığı an itibarıyla "@jack" hesabı "sayfa mevcut değil" uyarısıyla karşılanıyor, bu da hesabın bağlantısının bozulmuş olabileceğini ya da tamamen silinmiş olabileceğini gösteriyor.

Dorsey, Instagram hesabını silerken Facebook ve WhatsApp'ı da kullanmadığını belirtti. Facebook, Instagram ve WhatsApp platformları Mark Zuckerberg'in Meta şirketine ait.

Jack Dorsey, Instagram hesabını neden bu kadar uzun süre sonra sildiği sorusuna ise "Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Dorsey, Instagram'daki son paylaşımını, Facebook'a satıldığı 9 Nisan 2012 tarihinde yapmıştı. Dorsey, Instagram'ın Facebook tarafından satın alınması sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını ifade eden bir dizi paylaşımda da bulunmuştu.

