Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
Yaklaşık 300 milyon yıl önce Pangea, tek bir 'süper kıta' olarak varlığını sürdürüyordu. Bugün üzerinde yaşadığımız yedi kıtanın da 200 ila 300 milyon yıl içinde yeniden birleşmesi öngörülüyor, fakat bu aynı zamanda memeliler için "kitlesel yok oluş" anlamına geliyor.
Nature Geosciences'da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, bu yeni süper kıta oluşumunun volkanik karbondioksit emisyonlarını ve dolayısıyla sıcaklıkları sıradışı bir biçimde artırması bekleniyor
Çalışmanın yazarlarından, Bristol Üniversitesi'nden paleoiklimbilimci Alexander Farnsworth, süper kıta oluşumlarının, dünyayı kitlesel yok oluş gibi olaylara daha çok yaklaştırdığını söylüyor.
Amazon'da kuraklık nedeniyle ortaya çıkan gizemli antik gravürlerdeki "cehennem simülasyonu", Dünya'nın 250 milyon yıl sonra nasıl bir yer olacağı konusunda önemli ipuçları veriyor.
TÜRLER ARASINDA ŞİDDETLİ REKABET
PALEOMAP gibi bilgisayar modelleme çalışmaları, kıtaların nasıl birleşebileceği konusunda senaryolar üretiyor.
Buna göre Afrika, Pangea Ultima'yı oluşturmak için Kuzey Amerika kıyılarına doğru dönecek ve Avrasya da saat yönünde dönerek birleşecek. Ancak kesin olan bir şey var ki Pangea Ultima, memeliler için neredeyse tamamen yaşanmaz olacak.
Kara parçasının çoğu okyanustan uzakta olacak ve süper kıtanın iç kısmında sıcaklıklar yazları ortalama 50°C ve 65°C civarında olacak.
Bazı yaşanabilir araziler mevcut olsa da, hayatta kalan türler arasındaki rekabet çok şiddetli olacak.
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