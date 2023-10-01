Amerika Kıtası'nın gizli kökeni: İlk kovboylar Amerikalı değil!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 18:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 18:00

Bilim insanları, geleneksel olarak Amerikan kovboyları olarak bilinen figürlerin aslında Meksika ve Karayipler kökenli olduğunu öne sürerek tarihi bir çerçeveyi sarsan önemli bir araştırma yayınladılar. Bu keşif, 400 yıl öncesine dayanan inek kemiklerinin genetik analizi ile elde edildi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, kovboy tarihi hakkındaki mevcut inançlara meydan okumakla kalmayıp aynı zamanda Amerika kıtasına daha önce düşünüldüğünden bir asır önce Afrikalı sığırların ithal edilmesi hakkında da bilgi sunuyor.

Araştırma, Florida Doğa Tarihi Müzesi'nde arkeozoolog ve çalışmanın yazarı olan Nicolas Delsol tarafından yürütüldü. Delsol, bu keşfin köle ticareti ile ilişkilendirilmiş olabileceğini belirterek, "Bu, 20. yüzyılda oluşturulan kovboy figürünün bakış açısını değiştiriyor" dedi.

Amerika'daki ilk sığır, 1493 yılında Hispaniola adasına gelen Kristof Kolomb tarafından tanıtıldı. Ancak, Delsol'un araştırması, Amerika kıtasına yayılan sığır sürülerinin, bu ilk Avrupalı hayvanların soyundan geldiği inancına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Araştırmacılar, temas sonrası Hispaniola ve Meksika'da bulunan 400 yıllık inek kemiklerinin genetik analizini yaparak bu sonuca ulaştılar. Bu inek kemiklerinin çoğu Avrupa kökenliyken, Meksika City'deki Bellas Artes bölgesinde bulunan bir inek kemiği, yalnızca Afrika'da bulunan bir sığır türü ile eşleşen DNA taşıyordu. Bu kemik, Afrikalı sığırların Amerika'ya ithal edildiğini gösteren tarihi kayıtlardan bir asır önceye tarihleniyordu.

Afrikalı sığırların Amerika'ya gelmesi, bölgeye özgü olmayan ineklerin, domuzların ve koyunların yerli nüfus için yabancı olduğu bir dönemle denk geldi. Bu sığırlar, tropikal bölgelerde sığır yetiştirme konusunda uzmanlaşmış Afrikalı çiftçiler tarafından getirildi ve İspanyol kolonileri için büyük bir değer taşıdı.

Ayrıca, modern Amerikan sığırlarının Avrupalı hayvanların ve ekinlerin Yeni Dünya'daki ekosistemleri nasıl değiştirdiğine dair bilgi boşluğunu dolduran bu çalışma, kovboylarla ilişkilendirilen bazı yenilikçi uygulamaların, köleleştirilmiş Afrikalılar döneminde Amerika'da ortaya çıktığını ve Avrupa'ya yayıldığını gösteriyor.