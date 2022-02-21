Son dakika: ABD resmen yaptırım uygulamaya başladı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 23:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı. Washington'dan ise ilk tepki "yaptırımlar" diyerek geldi.

KARARNAME YAYIMLANACAK

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak" ifadeleri kullanıldı.

BIDEN İMZALADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbass ve Luhansk halk cumhuriyetlerine ABD'den yatırım, ticaret ve finansman yapılmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Kararname ile, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir mal, hizmet ya da teknoloji ithalatı ile ABD'den yeni yatırım yapılması yasaklandı. Washington ayrıca, başkanlık kararnamesinin İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini ve ABD dışından girecek her türlü ürüne bu denetimin yapılacağını bildirdi.