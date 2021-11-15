Yeni James Bond kim olacak? Adaylar arasında Trump ve Nusret de var

15 Kasım 2021 Pazartesi, 17:39

Daniel Craig’in, ‘Ölmek İçin Zaman Yok’ filmi ile James Bond karakterine kamera karşısında son kez hayat vermesinin ardından James Bond rolünü kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Independent gazetesinin bahis şirketleri ile yaptığı araştırma sonucunda birçok ismin James Bond karakteri için adının geçtiği belirtildi. Adaylar arasında ünlü film yıldızları yer alırken eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin de ismi bulunuyor.

Daniel Craig’in, “Yeni bir James Bond filminde oynamaktansa bileklerimi keserim” açıklamasından bu yana karakteri kimin oynayacağı hakkında çeşitli dedikodular artarak devam ederken haberde ünlü aktör Tom Hardy’nin, 3/1 oranında favori gösterildiği belirtildi.

Tom Hardy’nin ardından Game of Thrones adlı ünlü televizyon dizisinde rol alan Richard Madden gelirken onu, Netflix’te yayımlanan The Umbrella Academy adlı dizide rol alan Tom Hopper’ın takip ettiği ifade edildi.

Haberde geçen adaylar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin de bulunduğu ve iki isme 1000/1 oranında düşük ihtimal verildiği kaydedildi.