Yeni Suriye ordusu şekilleniyor: HTŞ dahil tüm muhalif gruplar feshedilecek

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:14

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:14

Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen Suriye geçiş hükümeti lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, hükümetin politikalarına ilişkin Arap basını Al Arabiya'ya konuştu.

el-Şara, Suriye'de seçimlerin düzenlenmesinin dört yıla kadar sürebileceğini, yeni bir anayasanın hazırlanmasının ise üç yıl alabileceğini söyledi. El-Şara, meşru seçimlerin düzenlenmesinin kapsamlı bir nüfus sayımı gerektirdiği için dört yıla kadar sürebilecek bir iş olduğunu açıkladı.

Ülkede geçiş hükümetine yönelik protestolar konusunda kamu kurumlarına zarar verilmediği sürece her vatandaşın görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkı olduğunu kaydeden el-Şara, “Özgürleştirme sürecinde hiçbir can kaybı ya da yerinden edilme olmamasını sağladık” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ BİR KURTARICI OLARAK GÖRMÜYORUM”

Suriye halkının kendi kendini kurtardığını belirten el-Şara, “Kendimi Suriyeli bir kurtarıcı olarak görmüyorum ama fedakârlık yapan herkes ülkeyi özgürleştirdi” diye konuştu.

Geçiş sürecinde can kayıplarını ve yerinden edilmeleri en aza indirme çabalarının altını çizerek iktidarın devrini “mümkün olduğunca sorunsuz” olarak tanımlayan el-Şara, özgürleştirilmiş bir Suriye'nin önümüzdeki 50 yıl boyunca bölge ve Körfez için güvenliği sağlayacağını savundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG

Al-Sharaa, geçiş yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek için ABD destekli terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG ile görüşmeler yürüttüğünü ve SDG'nin nihayetinde Suriye Milli Ordusuna entegre edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve herhangi bir bölünme planını reddeden el-Şara, “Suriye'de hiçbir şekilde bölünme olmayacak. Kuzeydoğu Suriye'deki krizi çözmek için SDG ile müzakereler devam ediyor” dedi.

El-Şara, yeni hükümetin, Suriye'nin PKK saldırıları için bir fırlatma rampası olmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

TÜM MUHALİF GRUPLAR DAĞITILACAK

El-Şara, liderliğini yaptığı cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) dahil olmak üzere ülkedeki tüm muhalif savaşçı grupların feshedileceğini açıkladı.

"HTŞ de mutlaka dağıtılacak ve bu, Ulusal Diyalog Konferansı'nda açıklanacak" diyen el-Şara, "Ulusal Diyalog Konferansı"nın toplumun tüm bileşenlerini kapsayacağını ve uzman komiteler oluşturacağını kaydetti.

El-Şara, yeni yönetimin ülkeyi bir devlet zihniyeti ile yöneteceğine dikkat çekerek, "Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'ın son açıklamalarını “çok olumlu” olarak değerlendiren el-Şara, Riyad'ın Suriye'de istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını övdü.

“Suudi Arabistan'ın Suriye'nin geleceğinde önemli bir rolü var ve bizim için yaptığı her şeyden gurur duyuyorum” diyen el-Şara, çocukluğunun ilk yıllarını Riyad'da geçirdiğini ve kenti tekrar ziyaret etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

El-Şara ayrıca, Riyad'ın Suriye'de önemli yatırım fırsatları olduğunu söyledi.

İRAN

Tahran'ı bölgesel politikalarını ve müdahalelerini gözden geçirmeye çağıran el-Şara, Esad'ın düşmesine yol açan saldırılar sırasında muhalif güçlerin Suriye'deki İran mevzilerini koruduğunu vurguladı.

İran'ın, Esad'ın başlıca destekçilerinden biri olmasına rağmen muhalif savaşçıların bu yaklaşımı benimsediğini kaydeden el-Şara, bu eylemlere karşılık Tahran'dan olumlu jestler beklediğini ancak bu jestlerin gerçekleşmediğini de ifade etti.

YENİ ABD YÖNETİMİ

Donald Trump yönetimindeki yeni ABD yönetiminin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını umduğunu belirten el-Şara, “Yeni Trump Yönetiminin selefinin politikasını izlemeyeceğini umuyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler'i de Suriye'deki “eylemsizliği” nedeniyle eleştiren el-Şara, “Birleşmiş Milletler tek bir tutuklunun serbest bırakılmasını sağlayamadı ya da tek bir mültecinin geri dönüşünü kolaylaştıramadı” diye konuştu.

RUSYA

E-Şara, Rusya konusunda “dünyanın en güçlü ikinci ülkesi” ile Suriye'nin “stratejik çıkarları” olduğunu kaydetti.

El-Şara ayrıca, “Rusya'nın, Suriye'den bu ülkeyle ilişkilerine zarar verecek şekilde çıkmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.