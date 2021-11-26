Yeni varyant endişe yarattı! İngiltere 6 ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi
Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantı nedeniyle, bu ülkelerden İngiltere'ye yapılacak seyahatlere kısıtlamalar getirildi.
Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantı nedeniyle, bu ülkelerden İngiltere'ye yapılacak seyahatlere kısıtlamalar getirildi.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Cuma günü saat 12.00 itibarıyla Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesotho ve Esvatini'den İngiltere'ye yapılacak uçuşları geçici olarak durduklarını açıkladı.
Bir uzman B.1.1.529 ismiyle tanımlanan yeni varyantı "şimdiye kadar gördüğümüz en kötüsü" olarak tanımladı ve sahip olunan bağışıklıktan kurtulma potansiyelinin olduğuna dair bazı endişelerin olduğunu dile getirdi.
Pazar günü saat 04.00 itibarıyla bu ülkelerden gelenler ve İngiltere'ye varmadan son 10 gün içerisinde bu ülkelerde bulunanlar 10 günlük zorunlu otel karantinasına girecek.
Bu tarihten önce gelmiş kişiler ise kendilerini ev karantinasına girecek. Son 10 gün içerisinde gelen kişilerden de PCR testi yaptırmaları istenecek.
Güney Afrikalı bilim insanları, mutasyona uğramış varyantın endişe verici bir tür olduğunu söyledi. Ancak önceki varyantlardan daha tehlikeli olup olmadığı net değil.
https://www.youtube.com/watch?v=8EvVSXUF-3U&t=56s
İngiltere'de şu an için tespit edilmiş varyant vakası bulunmuyor.
Güney Afrika, Hong Kong ve Botswana'da 59 yeni varyant vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanı Javid, bilim insanlarının oldukça endişelendiğini ancak hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) uzmanlar da Güney Afrika'daki durumu değerlendirmek için Cuma günü Güney Afrikalı yetkililerle buluşacak.
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