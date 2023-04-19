Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:11

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Gelibolu'daki Anzak Günü anma törenlerine katılmak üzere bugün yola çıkıyor.

Andrew Little, Gelibolu'ya seyahati ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Her yıl Anzak Günü'nde Yeni Zelandalılar, ordumuzda görev yapmış herkesin onuruna Gelibolu'yu anıyor. Bu hepimiz için, bizi korumak için tehlikeye koşan tüm yurttaşlarımızı tanıma fırsatıdır" dedi.

Little, "Gelibolu aynı zamanda tüm insanlığa daha barışçıl ve güvenli bir dünya için çaba göstermeleri gerektiğini ebediyen hatırlatmaktadır. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Burada yan yana yatan Conilerle Mehmetler arasında bize göre hiçbir fark yoktur" şeklindeki ölümsüz sözlerini hatırlatıyorum" diye ekledi.

Little, Gelibolu'da "Şafak ayini"ne ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Ulusal törenine katılacak.

Little ayrıca, Arıburnu'nda düzenlenecek özel bir anma töreninde konuşma yapacak.