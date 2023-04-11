Yeni Zelanda kabinesinde erkek ve kadın bakanların sayısı eşitlendi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:18

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:18

Türkiye'de siyasi partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesiyle kadın vekil sayısındaki azlık yeniden tartışma konusu olurken; Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins Yeni Zelanda Bakanlar Kurulu’nda kadın ve erkeklerin sayısının eşitlendiğini duyurdu.

Hipkins bugün düzenlenen basın toplantısında kabinedeki değişiklikleri açıkladı. Hipkins, Milletvekili Willow-Jean Prime’ın Koruma ve Gençlik Bakanı olarak atandığını ve bu atamayla birlikte Yeni Zelanda Bakanlar Kurulu’nda kadın ve erkeklerin sayısının eşitlendiğini belirtti.

Hipkins, bu dönem parlamentoda da cinsiyet eşitliğine ulaşıldığının altını çizerek “Nüfusu daha yakından temsil ediyoruz” dedi.

'İŞ İÇİN EN İYİ KİŞİYİ SEÇTİM'

Başbakan Hipkins basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Ulaşmak için iyi bir kilometre taşı. Biliyorsunuz bu dönem mecliste 50/50 temsil elde ediyoruz. Bence bu çok hoş bir şey ve şimdi bu, kabine masasında da var. Aslında genel olarak, kabine dışındaki bakanları da sayarsanız, yürütmede erkeklerden daha fazla kadın var.”

Milletvekili Willow-Jean Prime’ın cinsiyet eşitliği sağlamak için mi atandığı konusunda gelen soruya Başbakan Hipkins, “İş için en iyi kişiyi seçtiğimi söyleyecektim” açıklamasıyla cevap verdi.