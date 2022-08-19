Yeni Zelanda'da infial yaratan müzayede: Bavullardan çocuk cesetleri çıktı

19 Ağustos 2022 Cuma, 17:37

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, terk edilmiş bir depodaki eşyaların açık arttırması yapıldı. Yapılan açık arttırmada, iki bavul için teklif veren bir aile, açık artırmanın ardından bavulları teslim aldıklarında içlerinde iki çocuk cesedi olduğunu fark etti.

Yeni Zelanda'da yayın yapan NewsHub'un haberine göre polis, "Beş ila on yaşları arasındaki iki çocuğa ait cesetler, üç veya dört yıldır bavullarda olabilir" açıklamasında bulundu.

Polis ayrıca, "Benzer büyüklüklere sahip olan bavullar, inceleme için ailenin evinden laboratuvara taşındı" dedi.

Yapılan açık arttırmada eşyalara teklif verenlerin, eşyaları detaylı incelemesine izin verilmiyor.