FT, Erdoğan'ın faiz hamlesini 'hayret verici' buldu

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:59

Merkez Bankası (TCMB), 24 yılın zirvesinde seyreden enflasyona rağmen sekiz ay sonra tekrar faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü.

Financial Times'ta yer alan analizde bu durum, "Erdoğan, 2023 genel seçimleri öncesi büyümeyi teşvik etmek için yüzde 80'lik enflasyona rağmen 100 baz puanlık faiz indirimi ile piyasalarda 'şok etkisi' yarattı" ifadeleriyle özetledi.

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"YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN KAÇTI"

Analizde söz konusu karar için, "Uzmanlar faizin yüzde 14’te sabit kalacağını beklerken sürpriz bir şekilde, yüzde 13 olarak açıklandı" ifadelerine yer verildi.

FT, 2022'de Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 25'ten fazla değer kaybetmesinin nedeni olarak, Merkez Bankası'nın daha önce aldığı kararların yabancı yatırımcıyı Türkiye'den kaçırması olarak gördü.

"ERDOĞAN'A DESTEK EN ALT SEVİYELERDE"

Türkiye'nin, diğer merkez bankalarının aksi yönünde kararlar aldığının vurgulandığı analizde, ülkede meyve almayı bile lüks hale getiren enflasyonun, Erdoğan'ın seçimdeki en büyük rakibi olduğunun altı çizildi.

Haberde ayrıca, Türkiye’de insanlar arasında yaygın bir mutsuzluğun hakim olduğu ve Erdoğan’a olan desteğin en az seviyelere düştüğü belirtildi.

"TALİMAT GELMİŞ OLABİLİR"

Haberde Boğaziçi Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Ceyhun Elgin’in görüşlerine de yer verildi. Elgin, “Büyümenin yavaşlayabileceğine dair işaretlerin ortasında indirim için talimatlar gelmiş olabilir. Amaç, iyi ya da kötü, seçime kadar işleri ileriye taşımak olabilir” dedi.

Kanada merkezli TD Securities, gelişen piyasalar bölümü başkanı Cristian Maggio ise FT'ye demecinde, “Bu kararla Merkez Bankası enflasyon hedeflemesini bir kenara bırakarak büyümeyi destekleme hedefini ortaya koyuyor. Ancak bu hamle, yüzde 80’lik enflasyonla birleştiğinde sadece 'felaket' anlamına geliyor” dedi.