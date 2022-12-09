Yeni Zelanda'dan Çin vurgusu: Son yıllarda daha iddialı hale geldi

09 Aralık 2022 Cuma, 09:28

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, AP ve AAP ajanslarına verdiği röportajda, başbakanlık koltuğunda oturduğu 5 yılı değerlendirdi.

Jacinda Ardern, Çin'in, Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimi altında son yıllarda değiştiğini söyleyerek, "Bölgeye ve yaşanan son değişimlere baktığımızda, daha iddialı bir Çin görülüyor" ifadesini kullandı.

Ardern, Çin'in daha iddialı görülmesinde, bölgesel ekonomiye entegrasyon ve orta sınıfının büyümesi gibi birçok neden olduğunu dile getirdi.

Birçok mesele ve ilişkide Çin'in daha iddialı bir tutum benimsediğini kaydeden Ardern, bu nedenle göreve geldiğinden bu yana Çin'in "şüphesiz değiştiğini" söyleyebileceğini belirtti.

Ardern, "İlişkilerin boyutunu ölçerken yalnızca siyasetçilerin en son yaptığı ziyaretlere bakmak tam olarak doğru değil. Pasifik bölgesindeki ilişkilerimiz aile ilişkisidir çünkü biz aileyiz ve Pasifik'teniz" şeklinde konuştu.

Bu ilişkilerin toplum tabanında kurulduğunu anlatan Ardern, bu nedenle ilişkilere yalnızca üstünlük sağlama açısından bakma konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

"DİRENÇ MESELESİ"

Çiftçilere ve diğer ihracatçılara Çin dışında bir piyasa bulmalarını tavsiye edip etmediği sorulan Ardern, göreve geldiğinden bu yana, daha önce çeşitlilik diye nitelendirilen şeylere odaklandıklarını ancak bunun bir direnç meselesi olduğunu söyledi.

Ardern, Maori yerlilerinin olumsuz istatistiklerde yer aldığına işaret edilerek sorulan soru üzerine, büyük bir ekonomik krizin sonuna geldiklerini veya tam ortasında bulunduklarını ancak yine de Maorilerin işsizlik oranının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Maorilerin iyi sağlık hizmeti, düzgün eğitim fırsatı ve iskan istediğine dikkati çeken Ardern, hükümetin bunları sağlamak için çalıştığını vurguladı.

Ardern, gelecek yılki seçim kampanyalarının ekonomiye odaklanacağını düşündüğünü söyledi.

TEKRAR ADAY OLACAK

İnsanların, önlerini göremedikleri için şu an stres altında olduğunu kaydeden Ardern, önlerine çıkacak zorlukların yeterince farkında olmanın önemine işaret etti.

Genel seçimlerin 2023'te düzenlenmesi planlanan Yeni Zelanda'da Ardern, üçüncü kez başbakanlık görevini almak için aday olacak.

Ülkede 2017 ve 2020'de yapılan genel seçimlerde başbakan seçilen Ardern, bu yıl anketlerde rakiplerinin gerisinde görünüyor.