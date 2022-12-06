Ursula von der Leyen, Rusya ve Çin'i hedef aldı: Batı Balkanlar'a nüfuz ediyorlar
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ve Çin'in Batı Balkanlar'da nüfuzlarını genişletme çabalarına girdiklerini öne sürdü.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuştu.
Ursula von der Leyen, Rusya ve Çin'in Ukrayna'da devam eden savaş esnasında Batı Balkanlar'da "nüfuzlarını genişletmeye çalıştıklarını" ileri sürdü.
Von der Leyen, katılımcılara seslenerek, "Otoriter rejimler ve en güçlülerin yasası mı geçerli olacak? Yoksa demokrasi ve hukukun üstünlüğümü galip gelecek?" dedi.
Batı Balkanlar'a değinen Von der Leyen, "Rusya ve Çin nüfuzunu genişletmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, bölge ülkelerinin hangi tarafa ait olduklarını belirlemeleri gerekeceğini ifade ederek, "Demokrasinin yanında mı duruyorsunuz - bu AB, arkadaşınız ve ortağınız - yoksa farklı bir yol mu izlemek istiyorsunuz?" diye konuştu.
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