Yeni Zelanda'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar: Birçok şirket ve yetkili hedef alındı
Yeni Zelanda, Rusya'daki yetkili ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi.
Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yeni yaptırımlar getirdi.
51 işadamı, 2 şirket ve Rusya'nın Ukrayna'yı ilhak kararı ile ilgili 24 yetkili yaptırım listesine alındı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaya Mahuta, "Yeni Zelanda ile bağları olan" Evraz Group'un yönetim kurulu başkanı Alexander Abramov'un da yaptırımlara maruz kaldığını söyledi.
Makhuta, "Yaptırımlarımızın amacı masum Yeni Zelandalıları cezalandırmak değil, Rusya'ya baskı yapmaktır" dedi.
YAPTIRIM ALTINA ALINAN ŞİRKET VE YETKİLİLER
Yaptırımlar arasında Gazprombank yönetim kurulu başkanı Andrey Akimov, Lukoil'in eski başkanı ve eski genel müdürü Vagit Alekperov, Rosgeologia anonim yönetim kurulu başkanı Sergey Gorkov yer alıyor.
Yaptırımlar listesindeki diğerleri arasında Rusya'nın savunma sanayi ihracat şirketi Rosoboronexport'UN Genel Müdürü Alexander Mikheev, Rus gaz şirketi Novatek PJSC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson, Rusagro'nun kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Moshkovich, MMC Norilsk Nickel Başkanı Vladimir Potanin yer alıyor.
Rusya tarafından Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'a atanan kişiler yaptırım listesine girdi.
JSC Goznak ve PR ajansı IMA Consulting de güncellenen yaptırım listesine dahil edildi.
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