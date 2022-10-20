Yeni Zelandalı çiftçiler, 'gaz çıkarma' vergisini protesto etti

20 Ekim 2022 Perşembe, 08:54

Wellington, Auckland, Christchurch ve diğer şehirlerdeki protestolarda yollar trafiğe kapatıldı. Protestocu çiftçiler, merkez sol hükümeti, “geğirme ve osuruk vergisi" olarak tarif ettikleri yeni yasadan geri adım atmasını talep etti.

Başbakan Jacinda Ardern, kısa bir süre önce ülke çapında altı milyon kişiyi ilgilendiren hayvanlara yönelik ilk vergi planını açıklamıştı. Ardern'in, verginin çiftçilere fayda sağlayabileceğini savunması tepkilere yol açmıştı.

DÜNYADA BİR İLK

Başbakan Ardern'in planı, Yeni Zelanda çapında emisyonları artırdığı söylenen tahmini altı milyon inek ve 26 milyon koyunun sahiplerinden, hayvanlarının çıkardığı tarımsal gazlar ve biyojenik metana karşı dünyanın bu türden ilk vergisinin alınmasını öngörüyor.

Ardern, verginin küresel ısınmayı yavaşlatmak için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak, Yeni Zelandalı çiftçiler, yasa tartışılmaya başladığından bu yana uygulamaya şiddetle karşı çıkıyor.

"VAROLUŞSAL BİR TEHDİT"

Protestoyu organize eden Groundswell Yeni Zelanda'nın kurucu ortağı Bryce McKenzie, verginin yerel "çiftçilerin yaşayabilirliğini tehdit ettiğini" söyledi.

McKenzie, "Hükümetin gıda üretimi üzerindeki cezalandırıcı vergilere yönelik ideolojik taahhüdü, kırsal topluluklar için varoluşsal bir tehdittir" dedi.