'Yeniden kapanalım' teklifinin ardından Putin ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, 30 Ekim-7 Kasım aralığını Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle çalışmama haftası ilan etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle Rusya’da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili çevrimiçi toplantı düzenledi.
Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım aralığının maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası olarak ilan etti.
Koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam ettiği Rusya'da ölümler ve vaka sayıları rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Rusya'da son bir günde bin 28 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, salgının başından beri ülkede kayıtlara geçen en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.
-Sputnik
Video Haberler
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu
- İlk fırsatta Türkiye'ye saldıracaklar
- Volkan Demirel'den Sedat Peker açıklaması
- WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor
- Ankara'da korkutan patlama
- Bomba itiraflar için karar verildi
- Arabaya binecek halimiz kalmadı
- Bilerek ve isteyerek mi yapılıyor?
- Bahçeli kararını verdi: Oğlu da gitti!
- Acemoğlu'ndan 'diktatör' çıkışı