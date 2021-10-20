'Yeniden kapanalım' teklifinin ardından Putin ilan etti

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle Rusya’da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili çevrimiçi toplantı düzenledi.

Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım aralığının maaş kesintisi olmadan çalışmama haftası olarak ilan etti.

Koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam ettiği Rusya'da ölümler ve vaka sayıları rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Rusya'da son bir günde bin 28 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, salgının başından beri ülkede kayıtlara geçen en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.

-Sputnik